Osvaldo projeta boa parceria com Silvinho no São Paulo

Para Osvaldo, a nova parceria tem tudo para repetir o sucesso alcançado no ano passado. Ele ressalta que o entrosamento ainda não está totalmente afinado, mas projeta uma rápida evolução. "Estamos nos conhecendo ainda e isso aconteceu comigo quando cheguei, precisei me entrosar e conhecer o Lucas e felizmente deu bastante certo. Tenho certeza de que isso vai acontecer agora", analisou o atacante.

Sem poder contar com o meia Jadson para abastecer o ataque, o São Paulo aposta suas fichas no garoto Roni, recém-contratado do Mogi Mirim e que estreou com gol no amistoso contra o Londrina. Osvaldo acredita que a falta do camisa 10 será sentida, mas vê no novato uma peça de reposição à altura.

"O Roni é um cara muito sossegado, dificilmente você vai vê-lo falando muito. Mas ele foi muito bem recebido por todos, isso é uma características desse grupo e espero que ele possa jogar bem e com gols, se tudo der certo", disse Osvaldo.

Com Roni e Silvinho entre os titulares, o São Paulo enfrenta o Vasco às 19h30 desta quarta-feira, no Morumbi, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão. A grande novidade fica para o retorno de Rogério Ceni, recuperado de lesão no pé direito.