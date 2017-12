Oswaldo admite falhas e perdoa Rincón Após conseguir a virada, no início do segundo tempo, o Corinthians não suportou a pressão do Atlético-MG e cedeu o empate por 2 a 2, no final da partida, deste domingo, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Oswaldo de Oliveira reconheceu que o time teve deficiências na marcação, principalmente, no primeiro tempo, quando o treinador promoveu a entrada de Jô, no lugar de Piá. Segundo Oliveira, o Corinthians começou a partida desatento, dando muitos espaços para os jogadores do Atlético que tiveram facilidades para construir as jogadas. "O início do jogo foi complicado. O Atlético teve facilidade para jogar e isso nos dificultou. Tive até que fazer uma substituição ainda no primeiro tempo. O Piá não estava bem tecnicamente. No segundo tempo, a equipe se equilibrou e poderia ter feito mais gols. Depois houve uma reação do Atlético e o resultado foi justo", disse. Apesar dos dois empates seguidos, o treinador fez questão de encarar o momento ruim vivido pelo Corinthians com tranqüilidade. "Todas as equipes vão oscilar na competição. Nós também vamos. Porém, assim como o Atlético evoluiu na partida deste domingo, em relação ao jogo contra a Ponte Preta, nós também vamos evoluir. Esse time jogou a sua segunda partida com a mesma formação. Vamos trabalhar para continuarmos buscando nossa evolução", explicou. O treinador e os jogadores voltarão a jogar na capital paulista, depois de dois jogos fora de casa. Além disso, terão o reencontro com a insatisfeita torcida corintiana. "Não sei se esses dois empates vão acalmar o torcedor não. Não estou preocupado com isso.Estou preocupado com o trabalho. Hoje é a torcida do Corinthians que está assim, como a do Atlético também está. Amanhã será a vez da torcida do Vasco e assim por diante. Isso é normal no futebol", afirmou. Sobre as reclamações de volante Rincón, que não gostou de ser substituído e discutiu com o treinador, Oliveira disse que considera esse tipo de atitude normal. "O Rincón correu muito e cansou. Até o momento que esteve em campo realizou bem o seu papel. Depois foi substituído. Coisa normal. Quem quer acertar não gosta de ser substituído. Conheço bem o Fred e sei que não existe problema nenhum", completou.