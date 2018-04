Oswaldo apoia protestos e mudança no horário do jogo

Oswaldo de Oliveira diz que não viu problema na alteração do horário da partida do Palmeiras contra o XV de Piracicaba, domingo, no Allianz Parque. O jogo estava marcado inicialmente para as 16 horas, mas a Secretaria de Segurança Pública pediu para ser às 11h por causa das manifestações marcadas para o período da tarde em São Paulo no mesmo dia. O treinador não só concorda com a alteração do horário como também com o protesto popular.

"São eventualidades. A gente joga 70 vezes por ano e é inevitável que num país em que vivemos uma ebulição política,aconteçam essas coisas. O Brasil passa por uma fase política de mudança, afirmação e muita coisa está sendo esclarecida. Vejo com bons olhos a manifestação da sociedade rumo à democracia que estamos dando. Por isso, acho normal e vejo com bons olhos tudo isso. Fui um dos que aceitaram a mudança da partida."

Oswaldo lembrou que antes da Copa das Confederações o país também vivia um clima de tensão. "Teve até ameaça de a competição não ser disputada", recordou.

A Secretaria de Segurança Pública pediu que o jogo fosse antecipado para que a Polícia Militar conseguisse dar a segurança necessária para os torcedores durante a partida e também conseguir monitorar possíveis confusões que possam ocorrer durante os protestos. O São Paulo também joga domingo, às 16 horas, mas a partida será disputada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.