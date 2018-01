Oswaldo aponta erros do árbitro O técnico Oswaldo de Oliveira bem que tentou não comentar sobre a arbitragem de Sálvio Spinolla Fagundes Filho, mas ficou difícil principalmente após ele ter ouvido "comentários" de que o juiz teria ofendido alguns jogadores santistas. A acusação foi feita por Deivid, citando o companheiro Domingos como vítima. Oswaldo, porém, seguiu outro caminho, lembrando alguns erros que considerou graves. Para o treinador, o juiz não marcou um pênalti sobre o zagueiro Ávalos, além de uma falta que teria sido feita sobre Bóvio antes do gol de empate marcado pelo Ituano. O empate foi analisado como bom, pelo que aconteceu em campo: "O Ituano veio com mais volúpia no segundo tempo, até num momento em que o vento estava muito forte. Mas eles não chegaram a ameaçar tanto e acabamos saindo desta situação com naturalidade". Sobre as críticas da torcida, foi reticente: "Isso é normal, tanto que nós técnicos já estávamos acostumados." O técnico santista acha que o importante agora é não deixar o São Paulo abrir na liderança do Paulistão. "O Mogi Mirim está indo bem, venceu sete jogos e só perdeu do Santo lá na Vila Belmiro. O São Paulo também vai pegar o Santos lá na Vila e teremos a chance de vencê-lo". Ele também espera a volta de cinco jogadores, todos machucados: Ricardinho, Antônio Carlos Zé Elias, Fábio Baiano e Fabinho. Basílio, autor do gol santista, reconheceu que o Santos foi melhor no primeiro tempo "e tivemos chance de marcar mais dois ou três gols, mas não conseguimos. No segundo tempo, o Ituano voltou com marcação mais forte e nos dificultou". Ele também achou que o time "não teve uma movimentação maior e pode até ser que a viagem tenha desgastado os jogadores, mas sabemos que temos que melhorar e tentar a vencer de novo, tanto no Campeonato Paulista como na Copa Libertadores". A escalação do Santos, neste domingo, foi a mesma que venceu o Corinthians, por 3 a 0, na Vila Belmiro, na rodada anterior do Paulistão. O Ituano se manteve invicto na temporada em casa.