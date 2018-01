Oswaldo aposta em novatos para se manter O volante Adriano, de 23 anos, e o meia Souza, de 24, recém-contratados da Portuguesa Santista, são a aposta de Oswaldo de Oliveira para se manter no cargo. Ambos estrearão pelo São Paulo nesta quarta-feira, às 20h30, contra o Figueirense, no primeiro confronto das oitavas-de-final da Copa do Brasil, em Florianópolis, com a missão de trazer a paz de volta ao Morumbi, conturbado após a perda do título paulista para o Corinthians e a derrota para o Cruzeiro. Os meio-campistas tiveram bom desempenho pela Santista no Paulista e chamaram a atenção da diretoria e da comissão técnica do São Paulo. A escalação entre os titulares, porém, foi antecipada pela péssima apresentação da equipe no fim de semana. Oswaldo resolveu fazer uma pequena revolução no time. Decidiu tirar o lateral-direito Gabriel, por deficiência técnica, e, em seu lugar, improvisará Fábio Simplício. Com isso, um espaço foi aberto no meio e será ocupado por Adriano. O jovem Kleber também não agradou e vai para o banco. Souza entra com a missão de armar as jogadas e dar mais criatividade ao time, que sofre com a ausência de Kaká, machucado. O empate em Santa Catarina não é considerado mau resultado, mas só a vitória pode ajudar a devolver a confiança ao torcedor e a dar um pouco de segurança ao técnico, consciente de sua situação delicada. Nesta terça-feira, ao se despedir dos repórteres - a delegação fica até domingo no sul -, fez uma brincadeira. "Para os que ficam, quem sabe até segunda-feira." Para piorar sua situação, o artilheiro Luís Fabiano deixou o treino com dores na virilha esquerda, mas deve jogar. Se for vetado, o jovem Rico, também contratado da Santista, terá uma chance. Além do volante Carlos Alberto, do Botafogo, a diretoria praticamente acertou a contratação do zagueiro uruguaio Diego Lugano, de 23 anos, reserva do Nacional. E negocia com o Criciúma para trazer o zagueiro Luciano. Outros jogos desta quarta-feira: Goiás x Botafogo-RJ, Náutico x Atlético-MG e Vitória x Atlético-PR.