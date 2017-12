Oswaldo aproveita folga para acertar time Nem a primeira derrota de Oswaldo de Oliveira tirou sua serenidade. Nos vestiários, o treinador reuniu os jogadores, cumprimentou a todos pela luta e mostrou sua confiança no grupo. A aposta é que a fórmula de mesclar experiência com juventude vai ser a solução para o time, mas espera paciência da diretoria e da torcida. "Alguns meninos estão estourando. Veja o caso do Vinícius e do Wilson. Os experientes, como Rogério e Rincón, vão saber comandar esta garotada", garantiu Oswaldo. O técnico ainda enalteceu o desempenho do adversário. "Eles atuaram em casa, de forma bem simples e compacta. Além disso, tiveram uma garra incomum, o que a gente já espera da Ponte aqui em Campinas", completou. A semana sem jogos anima. "Será uma semana cheia, justamente o que precisamos para acertar a casa", disse. O volante Rogério estava abatido. Ele sabe que teve nos pés a chance de virar a história do jogo, quando chutou um pênalti para fora, no segundo tempo. "Com certeza se eu fizesse aquele gol tudo iria mudar, porque o time estava bem". Resta agora ao time se preparar para o jogo contra o América, domingo, dia 7, em São José do Rio Preto.