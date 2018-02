Oswaldo: as falhas estão corrigidas O técnico Oswaldo de Oliveira conseguiu cumprir seus objetivos nos quatro dias de treinamentos do Santos, em Extrema, no Sul de Minas Gerais: tirou o elenco da pressão depois da derrota para o Palmeiras, por 3 a 1, no domingo passado, e conseguiu um contato maior com os jogadores. "Fizemos diversas reuniões, algumas vezes com o grupo todo, outras individuais", contou Oswaldo. "Estamos mais concentrados para a seqüência das competições." Na base do bate-papo, o treinador acredita que conseguiu corrigir as falhas apresentadas pelo time nas últimas apresentações. Por duas vezes, em Extrema, reuniu todos os jogadores para assistir a vídeos do jogo contra o Palmeiras e da goleada diante do Rio Branco (5 a 1), em Americana. "Vimos o que deve ser melhorado e o que deu certo e podemos repetir", explicou o técnico, que confirmou a escalação de três atacantes - Basílio, Robinho e Deivid - para enfrentar o União Barbarense, sábado, na Vila Belmiro. "É uma fórmula que dá melhor resultado, quando jogamos em casa", explicou. "Além disso, temos de ir para cima, precisamos da vitória." Mais uma vez, Oswaldo de Oliveira garantiu que não se sente pressionado nem tem medo de perder o cargo. "Não há pressão nenhuma sobre mim, estou tranqüilo e decidido em relação aos meus objetivos", afirmou. "Ainda podemos alcançar o São Paulo no Campeonato Paulista, e temos plenas chances de nos classificarmos na Taça Libertadores", lembrou. Maratona - Para o treinador, a queda de produção do Santos se deve à maratona de jogos que o time tem enfrentado, entre o Estadual e a competição sul-americana. "Não estamos sendo beneficiados pela tabela. São viagens longas, desgastantes, na altitude, e ao mesmo tempo enfrentamos adversários difíceis no Paulista", comentou Oswaldo, que confirmou a escalação do zagueiro Ávalos e do lateral-esquerdo Léo, que foram poupados do treino coletivo desta sexta-feira. O elenco faz o último treino para enfrentar o time de Santa Bárbara d?Oeste neste sábado pela manhã, na Vila Belmiro. Na quinta-feira, a equipe joga em Quito, contra a Liga Deportiva Universitária, pela Taça Libertadores.