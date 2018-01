Oswaldo assume de bem com o elenco O técnico Oswaldo de Oliveira vai assumir o Santos na segunda-feira e terá seu trabalho facilitado pelo bom relacionamento que mantém com o meia Ricardinho, capitão do time que liderou o movimento dos jogadores para a escolha desse treinador. Com a contratação, o elenco não terá grandes alterações, embora o trabalho de renovação de contratos ainda não tenha sido concluído. Oswaldo e Ricardinho trabalharam juntos no Corinthians, período em que o treinador conquistou os mais importantes títulos de sua carreira, o Brasileiro de 99 e o Mundial Interclubes da Fifa em 2000. Nesse mesmo ano, quase foi novamente campeão brasileiro, desta vez pelo Vasco, mas se desentendeu com Eurico Miranda e foi substituído por Joel Santana na final do campeonato. Dirigindo o Fluminense em 2001, levou o time carioca à semifinal do Brasileiro. No ano seguinte, recebeu proposta para comandar o Santos, mas acabou indo para o São Paulo - onde reencontrou Ricardinho - e seu time foi eliminado pelos santistas no mata-mata. Ricardinho tem um papel muito importante na equipe do Santos, tendo assumido o comando assim que chegou. É muito respeitado pelos companheiros e fará a ponte nos primeiros momentos entre Oswaldo de Oliveira e o grupo de jogadores. A grande diferença entre os dois times será mesmo a de estilo. Vanderlei Luxemburgo cobrava demais os atletas, que viviam sob estresse, sempre em busca do objetivo da perfeição. Já Oswaldo conduz o grupo de forma mais amena, buscando os mesmos objetivos. Ele dispensa a grande quantidade de palavrões que Luxemburgo usa e vai proporcionar um clima mais descontraído e ameno no elenco. Com a volta de Paulo César ao Paris Saint-Germain, duas renovações preocupam os dirigentes santistas: a do atacante Deivid, que interessa ao Atlético de Madri, e o zagueiro André Luís, que está sendo negociado com dois clubes do futebol europeu. Deivid tem contrato até julho, mas há uma cláusula que permite o rompimento caso surja uma proposta de algum clube da Europa.