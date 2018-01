Oswaldo avisa: "Não sou ator" Em Manaus, enquanto as fãs gritavam desesperadas por Kaká, Oswaldo de Oliveira pensava na ironia da sua situação no São Paulo. Seu jeito intelectualizado, contido e elegante ? qualidades que o credenciaram como comandante ideal do clube do Morumbi ? passou a trabalhar contra ele. Seus críticos no São Paulo, como o vice-presidente Márcio Aranha, dizem agora que ele é frio demais, sem vibração. Em entrevista por telefone ao JT, o treinador confessa que não abrirá mão da sua personalidade para sobreviver no cargo. Seu contrato termina em junho e Oswaldo sabe que precisa conquistar o Campeonato Paulista ou a Copa do Brasil para continuar no clube. Leia mais no Jornal da Tarde