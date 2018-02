Oswaldo balança e fica em São Paulo A delegação do Santos chegou no meio da manhã desta sexta-feira de Quito e o técnico Oswaldo de Oliveira aproveitou a folga para permanecer em São Paulo, devendo só ir à noite para o hotel onde o time ficará concentrado para o jogo contra o América, domingo, na Vila Belmiro. O assunto do dia, porém, é a situação do treinador, que piorou depois da derrota para a LDU por 2 a 1 - ele pode deixar o clube a qualquer momento. O gerente de futebol do Santos, Luís Henrique de Menezes, comentou que ?o treinador atual está conduzindo o trabalho muito bem?. Ele se apóia no retrospecto da equipe e nos problemas que vem enfrentando. ?Não houve uma pré-temporada, o time não vem contando com seus valores em sua plena condição e teve apenas três resultados infelizes em todos os jogos que disputou este ano?, disse o dirigente. Luís Henrique de Menezes considerou isso normal, ?até porque é um período muito curto para avaliar o trabalho de um profissional?. Depois de dizer isso, fez uma ressalva: ?Infelizmente, a cultura do brasileiro é essa, quer saber de resultado imediato e, por esse lado, há uma cobrança muito grande e temos de ter bom senso e uma dose de equilíbrio para analisar a situação?.