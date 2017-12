Oswaldo busca reforços nos juniores Por causa da contenção de gastos do Fluminense, o técnico Oswaldo de Oliveira vai aproveitar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa dia 6 de janeiro, para observar jogadores e, assim, integrar alguns no time principal. O goleiro Fernando Henrique e o zagueiro Zé Carlos já foram recomendados pelo treinador das divisões de base do clube, Robertinho. As renovações de contratos tem sido outro problema para o Fluminense. Os zagueiros César, André Luís, Agnaldo Liz e Maurício ainda não acertaram um novo vínculo com o clube. Destes, somente César deve permanecer nas Laranjeiras. Já André Luís deve ser devolvido ao Santos, já que o valor pela compra de seu passe está sendo considerado alto pelos dirigentes tricolores.