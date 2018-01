Oswaldo celebra semana de treinos e mira fim de jejum contra o Vasco

"Tivemos uma semana muito boa, muito proveitosa de trabalho. Tentamos evoluir dentro de tudo aquilo que era possível com sete sessões de treinamento que tivemos esta semana e julgo que seja suficiente para o Flamengo jogar uma boa partida contra o Vasco", comentou o técnico, em entrevista coletiva.

O time rubro-negro tenta acabar com um incômodo jejum contra o arquirrival, já que não vence há cinco jogos - desde o dia 22 de março deste ano. Mesmo assim, Oswaldo descarta haver maior pressão sobre os seus atletas.

"Não tem o menor efeito. Não vejo o Flamengo em desvantagem, até porque cheguei há um mês. O jogo que fizemos contra o Vasco, nós empatamos e tivemos sempre mais perto da vitória. Acho que é muito pouco isso", disse, referindo-se à partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, quando o Vasco garantiu a classificação à fase seguinte.

Para a partida de domingo no Maracanã, mais de 33 mil ingressos foram vendidos. A possibilidade de casa cheia deve garantir um gás maior dos jogadores, segundo Oswaldo. "É sempre maravilhoso ter a torcida. Com a aproximação do jogo, acho interessante. Isso aguça a concentração dos jogadores", avaliou.

O Flamengo, que mira uma vaga no G4, está na sexta posição do Brasileirão, com 41 pontos - três a menos que o Palmeiras. No extremo inferior da tabela, o Vasco luta para sair da zona de rebaixamento, pois é o penúltimo colocado, com 23 pontos e desvantagem de oito em relação ao Goiás, que ocupa o 16º lugar.