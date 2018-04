Oswaldo cogita escalar time misto contra o Sampaio Corrêa

Após o decepcionante empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, sábado, no Allianz Parque, o elenco do Palmeiras tenta esquecer o Campeonato Brasileiro e foca suas atenções na disputa da Copa do Brasil. Na terça-feira, a equipe encara o Sampaio Corrêa, no Allianz Parque. O técnico Oswaldo de Oliveira avisou que vai analisar fisicamente o elenco para definir quem joga.

"Ainda não resolvi, mas vou acompanhar esses dias, domingo e segunda, para avaliar a condição física de cada um. Tem jogador que tem se ressentido mais. Alguns jogadores, depois da partida com o Santos, levaram três dias para se recuperar. Isso é uma coisa que pode fazer a diferença nessa equipe que vai para o jogo na terça", comentou o treinador.

Desfalque certo é o volante Arouca, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Jackson, Leandro Pereira e Cristaldo serão reavaliados e podem voltar ao time.

No primeiro jogo, disputado no Maranhão, o Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Sampaio Corrêa. "O Palmeiras tem condição de vencer a partida. Não dá para fazer projeção. Simplesmente estamos motivados e com vontade", comentou.