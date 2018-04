Oswaldo compara análises sobre o Palmeiras a aplicativo de trânsito

Questionado sobre as análises da imprensa em relação ao Palmeiras, o treinador fez comparações com um aplicativo de trânsito que aponta aos usuários as melhores opções para evitar tráfego intenso.

"Toda vitória é promissora, nos dá confiança, nos dá a sequência vitoriosa. Depois da derrota para o Corinthians, ganhamos seis jogos consecutivos e todo mundo falou, era uma coisa legal. Aí, perdemos para o Santos e quebrou a sequência, mudou completamente. Parece o Waze (aplicativo), que vai vendo o trânsito e modificando", afirmou.

O Palmeiras lidera o Grupo C do Campeonato Paulista, com 24 pontos. O clássico desta quarta-feira contra o São Paulo é fundamental para a equipe levar a vantagem da melhor campanha para a próxima fase e decidir a classificação em seus domínios.

"Nosso momento é o da equipe ir crescendo. Vejo o Arouca melhor, a defesa mais sólida. Claro que precisamos de mais agressividade no ataque, e estamos buscando isso. Com a evolução natural, jogo após jogo, vamos conseguir", completou.