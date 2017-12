Oswaldo confiante confiante no Flu O técnico Oswaldo de Oliveira informou que entrosar os jogadores do Fluminense é sua principal preocupação antes do início do Campeonato Brasileiro. "Cada um dos atletas têm suas qualidades e precisam evoluir", afirmou. De acordo com Oswaldo, todos os jogadores têm se empenhado ao máximo nos treinamentos e isto o tem deixado confiante. Segundo o treinador, a equipe vem crescendo e, aos poucos, vai conseguir atingir um bom nível técnico e obter um bom desempenho no campeonato nacional.