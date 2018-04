Oswaldo confirma reservas do Palmeiras contra o Bragantino

Antes mesmo do treinamento coletivo desta sexta-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira anunciou o time do Palmeiras que enfrenta o Bragantino, sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Dos titulares, só Fernando Prass e Zé Roberto vão para o jogo e, mesmo assim, Zé vai atuar no meio de campo. Os demais são atletas que, teoricamente, são reservas.

O time do Palmeiras que vai a campo é: Fernando Prass; João Pedro, Victor Ramos, Jackson e João Paulo; Amaral, Renato, Zé Roberto, Maikon Leite e Rafael Marques; Leandro Pereira. O treinador resolveu poupar os principais jogadores pela desgastante viagem que o time fez de Vitória da Conquista até São Paulo. Além disso, a equipe joga na quarta-feira contra o Santos, em clássico que será realizado na Vila Belmiro.

A delegação deveria ter chegado por volta das 18h30 de quinta-feira, mas por causa de má condição climática no Aeroporto de Cumbica, só conseguiu desembarcar depois da meia-noite. Os atletas ficaram horas em Ribeirão Preto e depois tiveram que encarar cerca de quatro horas de estrada para completar a viagem.

Quem já seria desfalque certo é o zagueiro Vitor Hugo e o meia Robinho, ambos suspensos. Além do time reserva, outra novidade será a presença do atacante Gabriel Jesus mais uma vez no banco de reservas. Ele ficou como opção na partida contra o Vitória da Conquista, na quarta-feira.

Os jogadores que não vão para o jogo ficaram na academia fazendo recuperação física, enquanto os atletas que irão enfrentar o Bragantino foram para o campo, mesmo debaixo de muita chuva.