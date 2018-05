Oswaldo confirma Uendel na meia e outras cinco mudanças no Corinthians

Em meio à má fase do Corinthians e aos muitos desfalques para encarar o Internacional, o técnico Oswaldo de Oliveira decidiu mudar. Neste domingo, no encerramento da preparação para a partida desta segunda-feira, no Itaquerão, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro, confirmou a escalação do time paulista com seis alterações em relação ao empate do meio de semana contra o Figueirense.

A principal novidade está no meio de campo. De volta após desfalcar o Corinthians em Florianópolis, o lateral-esquerdo Uendel será titular, mas não em sua posição de origem. Pela primeira vez, ele será escalado como meia. Assim, Guilherme Arana permanece na equipe na lateral.

O meio de campo também terá outras alterações. Com o afastamento de Willians, após discussão com torcedor no último sábado, Cristian assume a titularidade como primeiro volante. Marlone também ganhará uma nova chance para começar jogando. Rodriguinho e Giovanni Augusto, suspensos, são desfalques.

Mas as novidades não param por aí. Na zaga, Balbuena e Vilson, que estavam suspensos, estão de volta nas vagas de Pedro Henrique e Léo Santos. No ataque, Romero recuperou a titularidade depois de defender a seleção paraguaia nas Eliminatórias. Ele será o substituto do também suspenso Lucca.

Precisando da vitória para seguir sonhando com o G6, o sétimo colocado Corinthians, com 51 pontos, vai enfrentar o desesperado Inter com: Walter; Fagner, Vilson, Balbuena e Guilherme Arana; Cristian, Camacho, Marquinhos Gabriel, Uendel e Marlone; Romero.