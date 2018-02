Oswaldo continua em perigo no Tricolor Os torcedores gritaram gol quatro vezes. Em seguida, "burro, burro, burro". Lá no campo, comandando o time do São Paulo, Oswaldo de Oliveira seguia com a corda no pescoço. A verdade é que, mesmo levando o time a boas vitórias, como agora, quando pôs o time na semifinal do Campeonato Paulista, Oswaldo nunca está seguro e, se não conquistar o título paulista, dificilmente permanecerá no clube. Isso é dado como certo nos corredores do Morumbi. Não conseguiu, em 10 meses de trabalho, ganhar a simpatia de boa parte dos conselheiros, da diretoria e, principalmente, dos torcedores. Leia mais no Estadão