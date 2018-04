Oswaldo de Oliveira: 'A torcida do Palmeiras é algo sensacional'

Foram apenas dez jogos sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira e parece que o treinador está encantando com a torcida do Palmeiras. É comum durante as entrevistas, ele ressaltar a força que vem das arquibancadas e espera que o feito se repita neste sábado, quando sua equipe enfrenta o Bragantino, no Allianz Parque.

"Ainda não vi uma torcida como essa. É uma torcida sensacional e acho muito legal o apoio que eles têm nos dados. Tive a oportunidade de enfrentar o Palmeiras muitas vezes e já tinha notado isso", afirmou o treinador.

A admiração é tão grande, que Oswaldo admite que no ano passado, quando estava no Santos, ficou surpreso com a postura da torcida palmeirense em jogos na Vila Belmiro. "Ano passado fomos jogar duas vezes contra o Palmeiras na Vila. E mesmo com uma quantidade menor de torcedores, eles faziam muito mais barulho", recordou.

Para o jogo contra o Bragantino, foram vendidos antecipadamente 24 mil ingressos e a expectativa é que o número de palmeirenses no estádio fiquem na casa dos 28 mil. "Essa coisa na arena está muito legal. Me sinto mais motivado e alegre de trabalhar no Palmeiras hoje", completou o comandante palmeirense.