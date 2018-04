Oswaldo brinca com imprensa: 'Querem puxar meu tapete?'

Após uma semana turbulenta, o técnico Oswaldo de Oliveira concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira na qual esbanjou bom humor e brincou até com os jornalistas pelo fato das primeiras perguntas serem relacionadas a possibilidade dele ser demitido em caso de derrota no clássico com o Corinthians, domingo, no Itaquerão.

"Está estranho. Vocês querem puxar o meu tapete?", questionou, mostrando bom humor. "Vamos mudar o assunto. A única pergunta que não foi sobre o tema foi a primeira. Às vezes parece que vocês combinam. Faz uma pergunta mais leve e depois perguntam o que realmente querem saber. Era mais conveniente ter essa resposta de outras pessoas. Eu estou tranquilo", disse o treinador.

Oswaldo assegura que a pressão é muito mais externa do que dentro do clube. "A semana está ótima. Agora mesmo, eu estava tirando uma soneca. Procuro fazer meu trabalho com calma. Procuro agir de forma profissional e cumprir com o que tenho que fazer", completou.

Em relação ao clássico de domingo, o técnico explica que é uma partida onde não se pode errar, independente da situação das equipes. "Assim como todos os clássicos, Corinthians e Palmeiras sempre farão jogos com mais tensão e observação. Se alguém cometer uma falha, pode pagar caro", projetou.