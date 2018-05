Oswaldo de Oliveira confirma Santos com Alison no lugar de Gabriel

SANTOS - O Santos terá uma mudança importante na equipe titular para decidir o título paulista neste domingo, contra o Ituano, na Vila Belmiro. No treino desta tarde no CT Rei Pelé, Oswaldo de Oliveira confirmou que o meia Alison entra no time para a saída de Gabriel, que tem características mais ofensivas.

"Vai jogar o Alison. Nós precisamos ter um pouco mais de consistência no meio, por isso vamos jogar assim", explicou Oswaldo, após o treino desta sexta. O treinador também terá os retornos de Cicinho e Mena, que cumpriram suspensão pelo terceiro amarelo na primeira partida da final e voltam para tentar reverter a vantagem obtida pelo Ituano com a vitória por 1 a 0 no domingo passado.

A atividade desta tarde foi acompanhada de perto por aproximadamente 200 torcedores que foram ao CT apoiar o time antes da decisão. O presidente em exercício Odilio Rodrigues também compareceu e conversou com os torcedores.

Depois do coletivo, o grupo treinou cobranças de pênalti. Só Cícero, Geuvânio, Thiago Ribeiro, Alison e Aranha acertaram as cobranças. Entre os titulares, a maioria errou: Leandro Damião, Cicinho, Neto, David Braz, Arouca e Mena.

"Os pênaltis vamos treinar amanhã (sábado) mais uma vez. Aí vamos chegar à conclusão, caso aconteça, de quais os jogadores que escolheremos", explicou Oswaldo, citando o treino de sábado, que será no Pacaembu, fechado à imprensa. Apesar de ter melhor campanha, o Santos não joga por dois resultados iguais. Se vencer por 1 a 0, a decisão será nos pênaltis.