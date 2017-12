Oswaldo de Oliveira divulga relacionados no Atlético-MG e confirma Yago de fora

O técnico Oswaldo de Oliveira divulgou neste sábado a lista de relacionados no Atlético Mineiro para o duelo contra o Grêmio, neste domingo, às 17 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

E, para o último confronto do ano, o treinador não poderá contar com o volante Yago. Depois de sofrer com uma virose durante toda a semana, o jogador acabou vetado e será substituído por Adilson.

Outro desfalque confirmado é do lateral-direito Marcos Rocha, suspenso. Sem outro jogador para a posição, Oswaldo de Oliveira antecipou que deve escalar o zagueiro Bremer na lateral.

Assim, o Atlético Mineiro deve enfrentar o Grêmio neste domingo com: Victor; Bremer, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Otero, Robinho e Valdívia; Fred.

Em 10.º lugar com 51 pontos, o Atlético Mineiro não depende de suas forças para alcançar a oitava posição e se garantir na Copa Libertadores. Precisa vencer e torcer por um empate de Vasco, Botafogo ou Chapecoense na última rodada, caso o Flamengo se sagre campeão da Copa Sul-Americana e o G8 se transforme em G9.

Confira os jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros - Victor, Giovanni e Cleiton

Laterais - Fábio Santos e Mansur

Zagueiros - Leonardo Silva, Gabriel, Matheus Mancini, Bremer e Erazo

Volantes - Roger Bernardo, Adilson, Elias e Gustavo Blanco

Meias - Cazares, Otero, Valdívia e Marlone

Atacantes - Robinho, Fred, Luan e Rafael Moura