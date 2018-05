Oswaldo de Oliveira esboça Santos com Alison no lugar de Gabriel

SANTOS - O técnico Oswaldo de Oliveira indicou no treinamento desta quarta-feira que o Santos deverá ter uma alteração para a finalíssima do Campeonato Paulista, domingo, no Pacaembu, contra o Ituano. Em atividade realizada no CT Rei Pelé, o treinador sacou o atacante Gabriel e promoveu a entrada do volante Alison.

Com essa troca, Alison será o "cão de guarda" do Santos na partida decisiva com o Ituano. Além disso, o volante Arouca e o meia Cícero terão mais liberdade para ir à frente no próximo domingo, quando o time precisará de uma vitória por dois gols de diferença para faturar o título estadual, depois de perder o jogo de ida por 1 a 0.

Fora do time nas primeiras rodadas por causa de uma grave lesão, Alison, que terminou 2013 como titular absoluto do Santos, disputou apenas quatro partidas do Campeonato Paulista neste ano. Já Gabriel foi titular durante quase toda a campanha. O atacante deixou o time para a estreia do atacante Leandro Damião, mas depois retornou com a decisão de Oswaldo de Oliveira de sacar um volante.

Agora, porém, para finalíssima, Oswaldo indicou que pretende atuar com um volante forte na marcação, caso de Alisson, para dar mais liberdade a Arouca e Cícero, considerado dois dos principais jogadores do Santos.

A entrada de Alison não será a única novidade do Santos na finalíssima com o Ituano. O lateral-direito Cicinho tem retorno garantido ao time após cumprir suspensão automática no último domingo. Já o lateral-esquerdo Mena ainda não voltou do Chile - foi ao funeral do pai, que morreu na última segunda-feira. Assim, deve ficar fora do jogo, com Emerson Palmieri permanecendo entre os titulares.

Com isso, o time que treinou nesta quarta-feira no CT Rei Pelé e deve entrar em campo no próximo domingo tem a seguinte formação: Aranha; Cicinho, Neto, David Braz e Emerson Palmieri; Alison e Arouca; Geuvanio, Cícero e Thiago Ribeiro; Leandro Damião.