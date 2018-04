Oswaldo de Oliveira escala Santos improvisado contra o Osasco Audax

SANTOS - O técnico Oswaldo de Oliveira perdeu dois titulares importantes: Arouca, com lesão no pé direito, e Montillo, com um edema na panturrilha esquerda e que também pode estar de saída para o futebol chinês, não defenderão o Santos contra o Osasco Audax, nesta terça-feira, às 19h30, no Pacaembu, pela segunda rodada do Paulistão.

O treinador também não terá Cícero, que continua com a situação indefinida no clube e se não receber aumento deve ir para o Fluminense, e Alison, volante titular, em tratamento para curar uma mialgia.

Com tantos problemas, Oswaldo improvisou Thiago Ribeiro na armação na função de Montillo. Cicinho foi deslocado para o lado direito do ataque, com a entrada de Bruno Peres na lateral-direita. O chileno Mena voltará na esquerda. E Alan Santos substitui Arouca.

A situação de Montillo é especial. O Santos investiu alto na contratação do meia de 29 anos, em janeiro de 2013, na esperança de que ele se destacasse. Mas o armador teve problemas de lesões e foi quase coadjuvante do time. Agora surgiu a oportunidade de o Santos negociá-lo por cerca de R$ 30 milhões com o Shandong Luneng. O difícil vai ser convencer o argentino a ir para a China, mesmo com salário de quase R$ 1 milhão por mês, mais que o dobro do que ele ganha no Santos.

OSASCO AUDAX x SANTOS

OSASCO AUDAX: Felipe Alves; André Castro, Francis, Ednei (Didi) e Marquinhos; Velicka, Rafinha (T. Silvy), Tchê Tchê e Nadson; Nenê Bonilha e Diego. Técnico: Fernando Diniz

SANTOS: Aranha; Bruno Peres, Gustavo Henrique, Jubal e Mena; Alan Santos, Leandrinho, Thiago Ribeiro e Cicinho; Gabriel e Geuvânio. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Juiz: Marcelo Prieto Alfieri

Local: Pacaembu

Horário: 19h30

Transmissão: Pay-per-view