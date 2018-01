Oswaldo faz mistério no Fla antes da estreia contra o São Paulo

O novo técnico do Flamengo, Oswaldo de Oliveira, comandou a última atividade do elenco neste sábado, antes do duelo contra o São Paulo, no Maracanã, a partir das 16h, neste domingo, pela 1ª rodada do segundo turno do Brasileirão. O treinador não revelou o provável time para o duelo contra os paulistas, apostando no mistério como arma para o confronto.

Oswaldo comandou o treino tático fechado à imprensa e, em seguida, após a liberação dos veículos de comunicação, os atletas fizeram trabalho de finalizações e cobranças de bola parada. Na atividade, o novo técnico cobrou muito capricho e agilidade nas finalizações. A última hora da atividade foi destinada exclusivamente aos trabalhos de conclusão. Oswaldo de Oliveira gritava a todo momento, orientando e cobrando rapidez de reação.

O mistério na definição da equipe pode ter relação com os problemas de Oswaldo de Oliveira para a partida. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-esquerdo Jorge e o volante Jonas estão fora. O goleiro Paulo Victor segue sem ritmo de jogo, apesar de recuperado do edema ósseo no tornozelo direito. Marcelo Cirino e Armero já treinam com bola. Mas a dupla ainda não tem presença garantida, pois ainda precisa passar por avaliação técnica.

Na 13ª colocação na tabela do Brasileirão com 23 pontos, o Flamengo espera bom público para o duelo contra o São Paulo no Maracanã. A partida contra a equipe paulista já teve mais de 15 mil entradas comercializadas.