Oswaldo de Oliveira já está em Santos O técnico Oswaldo de Oliveira está em Santos e negocia sua contratação com os dirigentes santistas. Ele chegou de helicóptero nesta sexta-feira pela manhã no CT Rei Pelé e não deu pistas de seu destino. Sem a possibilidade de contratar Carlos Bianchi e Tite, os nomes mais fortes até a quinta-feira, os dirigentes iniciaram os entendimentos para ter Oswaldo no comando do time, coisa que já havia sido tentada em 2002, quando o clube optou por Leão naquela oportunidade. Esse nome agrada aos jogadores e o meia Ricardinho fez a sugestão em nome do grupo ao presidente Marcelo Teixeira.