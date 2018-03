Oswaldo de Oliveira reencontra São Paulo Quase três meses depois de demitido do São Paulo, o técnico Oswaldo de Oliveira, agora no Flamengo, vai ter neste domingo a oportunidade de enfrentar o ex-clube, num confronto marcado para o Maracanã, às 16 horas. Durante a preparação do time para o clássico do Campeonato Brasileiro, ele evitou insinuar ressentimentos que teriam sido provocados com sua demissão do clube paulista. Preferiu falar da necessidade de uma nova vitória do Flamengo. Na última rodada, na estréia do treinador no Rubro-Negro o time carioca venceu o Internacional por 2 a 1. Embora demonstre cautela para não dar declarações fortes que possam reacender a polêmica com dirigentes do São Paulo - ele dissera, ainda no calor de seu afastamento, que deixou o clube por não atender a interferências em seu trabalho -, Oswaldo demorou a se recuperar do baque: ficou dois meses sem dar entrevistas, convivendo com a família e amigos mais próximos e mantendo atividades físicas. Pelo São Paulo, disputou 58 jogos, com bom saldo: venceu 32, empatou 12 e perdeu 14. Ele permaneceu no clube de 13 de maio de 2002 a 3 de maio deste ano. Nesse período, ganhou um título, o do Supercampeonato Paulista de 2002. Para tentar melhorar um pouco a posição do Flamengo na tabela, Oswaldo não vai poder contar com o meia Felipe e com o lateral Cássio, ambos contundidos. O último sofreu séria lesão no joelho esquerdo, com a ruptura dos ligamentos, e será submetido a cirurgia na quinta-feira. Deve ficar pelo menos seis meses sem atuar. Felipe ainda se recupera de problema muscular. Com a volta do lateral Luciano, Fábio Baiano deixa de jogar improvisado: está escalado para o meio-de-campo. Oswaldo pode optar por Edílson ou Jean no ataque para fazer companhia a Fernando Baiano. O primeiro vem sendo muito hostilizado pela torcida e deixou clara a sua insatisfação ao sair de campo no segundo tempo do jogo de quinta-feira, contra o Internacional.