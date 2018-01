Oswaldo de Oliveira se recupera de virose e comanda coletivo no Atlético-MG

Depois de sofrer com uma virose nos últimos dias, o técnico Oswaldo de Oliveira se recuperou neste sábado, comandou um treinamento coletivo e seguiu a preparação do Atlético Mineiro para a próxima temporada.

Além do treinador, o zagueiro Leonardo Silva e o volante Roger Bernardo se recuperaram de uma virose e também foram a campo. Já o goleiro Victor foi liberado por questões particulares e não treinou.

Sem Victor, Michael foi o titular no gol. A equipe teve ainda a presença de alguns reforços contratados para a temporada como o lateral-direito Samuel Xavier, o volante Arouca e o atacante Róger Guedes.

O time titular treinou neste sábado com: Michael; Samuel Xavier, Gabriel, Felipe Santana e Fábio Santos; Elias, Arouca, Róger Guedes, Cazares e Otero; Ricardo Oliveira. Já a equipe reserva era formada por: Fernando; Patric, Bremer, Matheus Mancini e Danilo; Gustavo Blanco, Yago, Hyuri, Valdívia e Erik; Carlos.

Em preparação para a estreia no Campeonato Mineiro, na próxima quinta-feira contra o Boa, em Varginha (MG), o elenco do Atlético Mineiro disputa neste domingo um jogo-treino contra o Guarani, de Divinópolis (MG), às 10 horas, na Cidade do Galo, em Vespasiano (região metropolitana de Belo Horizonte).