Oswaldo de Oliveira substitui Autuori no Kashima Antlers O Kashima Antlers contratou nesta sexta-feira outro técnico brasileiro para substituir Paulo Autuori, que se transferiu para o Cruzeiro: Oswaldo de Oliveira, coincidentemente demitido do clube mineiro há um mês. Oswaldo de apresenta ao Kashima no próximo dia 27, e encontrará na equipe os brasileiros Fabão, Danilo - campeões brasileiros pelo São Paulo - e Marquinhos. ex-Guarani. "Sempre tive vontade de trabalhar no Japão e acho que não poderia escolher um clube melhor. O Kashima, desde a época em que o Zico jogou por lá, sempre teve ligações com o futebol brasileiro. O Paulo Autuori e o próprio Zico me deram boas referências do clube, falaram muito bem de sua estrutura e de sua organização. Estou muito feliz e otimista em relação ao trabalho que vamos fazer lá", comentou.