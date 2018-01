Oswaldo de Oliveira vai para o Catar O técnico Oswaldo de Oliveira acertou contrato para dirigir o Al-Ahli Sport Club, do Catar. O treinador, que comandou o Santos no início da temporada, assinou o compromisso por um ano e se apresentará ao novo clube na próxima semana. Farão parte da comissão técnica o auxiliar-técnico Waldemar Lemos e o treinador de goleiros Vitor Hugo. Esta será a primeira experiência de Oswaldo como treinador no Catar, já que ele trabalhou no país como preparador-físico durante 15 anos. ?Fiquei muito satisfeito com o desfecho das negociações. Recebi algumas sondagens de clubes brasileiros e cheguei a conversar com o Marítimo, de Portugal, mas a proposta de trabalho do Catar foi mais interessante. Morei durante 15 anos no país e conheço bem o futebol árabe. Nossa meta é levar o time ao título nacional, já que a equipe não fez uma boa campanha no último ano e terminou a competição na oitava colocação. Temos uma boa perspectiva e os dirigentes estão buscando nomes no mercado brasileiro para reforçar a equipe?, disse.