Oswaldo dedica vitória a Nelsinho Oswaldo de Oliveira dedicou a vitória de hoje a Nelsinho Baptista, seu antecessor no São Paulo elogiando muito o trabalho do colega. "Ele trabalhou muito bem e deixou uma base segura aqui no São Paulo. O time que jogou hoje é praticamente o que ele deixou, tentei apenas dar um retoque ou outro, mesmo porque estava analisando os últimos jogos do São Paulo e já estava me inteirando das coisas do time. Dedico esta vitória ao Nelsinho". A diferença deste São Paulo em relação ao anterior, segundo Oswaldo, pode ser medida apenas pela dose de sorte. "Acho que merecemos a vitória, mas não há dúvida de que se eles empatassem naquela bola do Muñoz, nós não conseguiríamos reagir. Essa dose de sorte foi fundamental e além disso, tivemos muita aplicação em campo". O supercampeonato paulista pode não emocionar ninguém, mas Oswaldo acha muito importante sair com o título. "Quero ganhar sempre, jogaremos sempre com o melhor que tivermos, mas não dá para negar que os jogadores estão sendo avaliados durante o campeonato. As mudanças de elenco virão depois disso", disse, negando que já tivesse pedido a volta do volante Sidnei, que dirigiu no semestre passado no Fluminense. Um dos jogadores que está sendo observado é Emerson. Há um ano no clube, chegou como solução para o problema da zaga e, depois de falhas sucessivas pode ser devolvido à Portuguesa no final do semestre. Oswaldo, ao chegar, fez questão de elogiar o jogador, que agradece muito. "Ele é um treinador competente e fez uma análise profissional e não passional. Aquele fatídico lance do Gil marcou muito a minha passagem aqui no São Paulo, mas tenho dez ou 15 anos de futebol pela frente e não vou me abater. Tennho uma boa carreira e quero dar a volta por cima aqui no São Paulo." Roger reclamou de tudo. Do campo, da bola, só não reclamou da sorte no último minuto de jogo. "Espalmei aquela bola do Muñoz com o olhar. Ela passou por trás de mim e se eu fizesse alguma coisa, poderia colocar a bola para dentro. Fiquei na torcida, ela correu pela linha e o Maldonado salvou a gente". A jogada começou de um descuido de Roger. Havia feito uma defesa e em vez fazer cera, tentou um contra-ataque, que terminou com o quase-gol do Palmeiras. "São dois jogos e vencer por 1 a 0 não vale muito. Preferi arriscar, errei, mas no final deu certo. Ainda bem". O goleiro, como Oswaldo de Oliveira, pediu que o próximo jogo fosse realizado em São Paulo. "Na minha opinião, clássivo tem de ser na capital. Aqui, o campo é muito ruim, atrapalhou os dois times. E além disso, colocaram uma bola cinza, quase preta e com a iluminação ruim que tem aqui, ficou difícil jogar". Júlio Baptista que entrou no final do jogo e conseguiu dar novo ânimo ao São Paulo, comemorou a volta ao meio-campo. "Prefiro jogar assim, vindo de trás e não no ataque. Lutei muito e sei que dei minha contribuição nesta vitória".