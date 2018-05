Oswaldo deixa Giovanni Augusto e Guilherme na reserva em treino do Corinthians

O técnico Oswaldo de Oliveira deve manter o meia Marlone como titular do Corinthians para a partida contra o Atlético-PR, neste sábado. Por outro lado, Giovanni Augusto e Guilherme, que até pouco tempo eram titulares absolutos, devem ficar no banco de reservas, assim como Lucca, que retorna de suspensão.

O treinador comandou um treinamento tático nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, e testou o time com Walter; Fagner, Balbuena, Vilson e Uendel; Cristian, Camacho, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Marlone; Romero. A equipe reserva contou com: Cássio; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Léo Santos e Guilherme Arana; Jean, Marciel, Léo Jabá, Giovanni Augusto e Lucca; Guilherme.

Giovanni Augusto, assim como Lucca e Rodriguinho, voltam a ficar à disposição do técnico Oswaldo de Oliveira, após cumprirem suspensão. O atacante Gustavo, que chegou a disputar posição de titular para a partida contra o Internacional, não treinou sequer entre os titulares. Ele ficou fazendo uma atividade no outro campo, com garotos da base e o atacante Jô, que só poderá atuar em 2017.

O Corinthians faz o último treino antes da partida contra o Atlético-PR nesta sexta-feira, às 16h, no CT Joaquim Grava. O jogo está marcado para as 21h, no Itaquerão.