Oswaldo descarta estreia de Leandro Damião no clássico

SANTOS - O técnico Oswaldo de Oliveira descartou nesta terça-feira a estreia do atacante Leandro Damião no clássico contra o Corinthians, na noite desta quarta, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Paulistão. Ele admitiu que não conta com o jogador, que ainda não teve a documentação regularizada pelo Santos.

"Não acredito que tenha alguma coisa para acontecer amanhã (quarta-feira). Se não, teria treinado com ele. Acho que não vai ter condição de jogo. Por isso, estou trabalhando com outra opção. Os torcedores estão ansiosos, eu também estou", afirmou Oswaldo de Oliveira, ao falar sobre a situação de Leandro Damião.

Ainda sem poder contar com Leandro Damião, grande reforço santista na temporada, Oswaldo de Oliveira pode escalar no clássico um garoto que acaba de conquistar o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior: o meia Jorge Eduardo. Ele ocuparia a vaga do atacante Geuvânio, que se recupera de uma lombalgia.

"Eu tenho que sentir como ele vai reagir. Na minha opinião é uma coisa simples, porque vai depender só de como ele encara isso, mas não tem mistério, pois o que ele faz é muito elementar, é mais ação do que pensamento. É um meia que ataca e defende como o gente faz e eu o vi fazer muito bem na Copinha", elogiou o treinador, ao comentar sobre o garoto Jorge Eduardo.

Assim, a tendência é que o Santos entre em campo no clássico desta quarta-feira com a seguinte formação: Aranha; Cicinho, Neto, Gustavo Henrique e Mena; Alan Santos, Arouca e Cícero; Jorge Eduardo, Gabriel e Thiago Ribeiro.