Oswaldo deve deixar Flamengo ainda hoje Se mantiver a palavra, O técnico Oswaldo de Oliveira entregará o cargo de técnico do Flamengo depois do jogo deste domingo, contra o Vasco, a partir das 18 horas, no Maracanã. Oswaldo não esconde mais a insatisfação com a diretoria do clube, que ainda tenta demovê-lo da idéia, e prometeu sair após a partida de hoje. Ele teria propostas da Espanha e do Japão.