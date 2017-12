Oswaldo deve mudar Fla para o clássico O Flamengo voltou à rotina das segundas-feiras: explicar o vexame do fim de semana. A derrota por 5 a 0 para o Coritiba deixou a equipe sem reação. O técnico Oswaldo de Oliveira lamentou que o time tenha levado quatro gols a partir de jogadas de ?bola parada". Ciente de que este era o ponto forte do Coritiba, Oswaldo treinou mais de uma vez a equipe para deter a principal ?arma? do adversário. O goleiro Júlio César, que evitou uma goleada maior ainda, eximiu a defesa de culpa. ?A responsabilidade pelos resultados ruins vai do goleiro até o treinador." Ele acredita ser possível ?tirar algum proveito" do último revés para o jogo com o Fluminense, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. ?Agora, o que nos resta é corrigir os erros." Embora não tenha antecipado nenhuma mudança para o clássico, Oswaldo vai fazer alterações. Uma é obrigatória: o zagueiro André Bahia está suspenso. Henrique deve ocupar seu lugar e atuar ao lado de Fernando. O meia Fernando Diniz corre o risco de ser barrado. Edílson, que esteve muito mal em Curitiba, também pode sair do time.