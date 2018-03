Oswaldo deve utilizar Yan no Flu Parece que o técnico Oswaldo de Oliveira está com saudades do tempo em que dirigia o Corinthians. A intenção do treinador é que o meia Yan exerça, no Fluminense, função similar a de Ricardinho, no Corinthians. "Fico feliz com essa oportunidade", disse o meia canhoto, que não vinha sendo aproveitado pelos treinadores anteriores. O vice-presidente de Futebol do Fluminense, Marcelo Penha, informou que deve fechar a contratação do atacante Caio, até o fim da semana.