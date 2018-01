Oswaldo dirige 1º treino no São Paulo Depois de se apresentar como novo treinador do São Paulo, nesta terça-feira pela manhã, o técnico Oswaldo de Oliveira iniciou nesta tarde, no Centro de Treinamento da equipe, as primeiras atividades com o grupo de jogadores. Oliveira trouxe para o Morumbi o supervisor técnico Marco Aurélio Cunha, o preparador físico Fábio Mahseredjian, e os auxiliares Waldemar de Oliveira (irmão do treinador) e Édson Cegonha. A atual diretoria do clube manteve o preparador de goleiros Roberto Rojas e o auxiliar Sérgio Rocha. Durante a apresentação à imprensa, Oliveira se mostrou confiante em comandar o São Paulo e garantiu estar mais preparado para isso. ?Agora estou mais experiente e tranqüilo do que quando treinei o Corinthians. Sei da responsabilidade que tenho, mas não vou prometer títulos à torcida?, disse. Embora a diretoria não admita publicamente, é certo que haverá dispensa de alguns jogadores do atual elenco. Questionado sobre possíveis reforços para substituir os que deixam o clube, o técnico se esquivou e deixou o assunto a cargo da diretoria. ?Ainda vou conversar com os dirigentes depois do treino?.