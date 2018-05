Oswaldo diz que Corinthians jogou 'certinho' e culpa arbitragem por tropeço

O técnico Oswaldo de Oliveira parece não concordar com as opiniões de que o Corinthians não jogou bem no empate por 1 a 1 com o Figueirense, quarta-feira, no Orlando Scarpelli. Para o treinador, o time paulista teve uma grande atuação e o culpado pelo tropeço fora de casa foi a arbitragem.

"Em momento algum fomos pressionados, controlamos o jogo todo e o Figueirense não teve chance alguma. O adversário chutou só três bolas da intermediária, sem perigo. Isso não afeta em nada. A equipe foi certinha, sofreu um gol que, pelo que eu soube, foi impedido. É isso que temos que lamentar. Essa repetição em cima de uma situação em momento decisivo. Isso não poderia acontecer mais", lamentou o treinador, lembrando que o Corinthians teve problemas com as arbitragem nos últimos jogos.

Oswaldo acredita que o time mostrou muito equilíbrio. "Fizemos uma boa partida. Fomos equilibrados, tivemos uma defesa firme, sem dar chance para o adversário", analisou o treinador, que ao ser questionado sobre o time da equipe não conseguir vencer, voltou a jogar a responsabilidade na arbitragem.

"Falta ganhar jogos. O árbitro marca o impedimento que não marcou contra o Flamengo e o impedimento aqui não marcado, além do pênalti no Lucca e tudo seria diferente", resumiu.

A reclamação do Corinthians sobre o árbitro nesta quarta-feira se dá pela não marcação de um pênalti sobre Lucca no primeiro tempo e também pelo fato de Rafael Moura estar impedido no lance em que marcou o gol de empate. Com mais pressão, o Corinthians volta a campo na segunda-feira para enfrentar o Internacional, na Arena Corinthians.