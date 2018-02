Oswaldo diz que defesa é injustiçada O técnico Oswaldo de Oliveira tirou a sexta-feira para sair em defesa dos laterais e zagueiros do São Paulo. Para o treinador, a cobrança a qual estes jogadores têm sido submetidos é absurda e injusta. ?No fim da segunda fase do Campeonato Paulista nossa defesa era a segunda melhor da competição. A defesa do São Paulo falha como as outras falham.? O técnico também rebateu as acusações de que seu time não tem regularidade. ?Quem venceu dez jogos seguidos no Campeonato Brasileiro não pode ser irregular?, afirma Oswaldo, que foi pêgo de surpresa pela saída do atacante Itamar. ?Não entendi e estou procurando maiores exclarecimentos a respeito.? Segundo o treinador, será preciso contratar um substituto. ?Pelo que sei, o Ricardinho (jogador contratado do Marília) não tem as mesmas características.? A boa notícia para o técnico são-paulino, que não deve contar com Kaká e Leonardo Moura, contundidos, é a possibilidade da volta do goleiro Rogério Ceni. O jogador treinou nesta sexta-feira com uma joelheira, para proteger os seis pontos que levou na perna na partida contra o Corinthians. O diretor de Futebol do São Paulo, Carlos Augusto Barros e Silva, confirmou para a tarde de segunda-feira a apresentação de pelo menos dois reforços: o volante Adriano, e o meia Souza. O dirigente espera que na mesma data os atacantes Rico e Ricardinho sejam integrados ao grupo.