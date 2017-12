Oswaldo diz que fica no Fluminense Apesar do interesse de alguns clubes estrangeiros em sua contratação, o técnico Oswaldo de Oliveira garantiu que vai permanecer no Fluminense até o término do seu contrato, em dezembro. "Esse reconhecimento só me envaidece e serve de motivação para a continuação do trabalho. Mas tenho um contrato e vou cumpri-lo", assegurou.