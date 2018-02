Oswaldo é contra finais às 11 horas Após a vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre a Portuguesa Santista (gol de Luís Fabiano, de pênalti), neste domingo pela manhã, na Vila Belmiro, o técnico Oswaldo de Oliveira, do Tricolor, comentou a escolha do Morumbi para a realização das duas partidas finais do campeonato, diante do Corinthians. Oswaldo entende que não haverá vantagem para o São Paulo. "Indiscutivelmente, o Morumbi é um campo neutro", comentou. Para ele, o Corinthians está acostumado a jogar naquele estádio. "Toda vez que joga lá, há muito equilíbrio na partida". O que preocupa o técnico são-paulino é a possibilidade de as duas partidas serem disputadas às 11 horas. "Nesse horário, o calor vai aumentando na medida em que o tempo passa e, às 16, a temperatura vai baixando, o que favorece o espetáculo.?