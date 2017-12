Oswaldo e Flu não entram em acordo O técnico Oswaldo de Oliveira se reuniu mais uma vez com a diretoria do Fluminense na tarde de hoje e não chegou a um acordo para a renovação do seu contrato. Clube e treinador já haviam conversado num restaurante da zona sul do Rio na noite da última quinta-feira, quando os valores para a renovação começaram a ser firmados. A resposta definitiva de Oswaldo pode ser dada possivelmente na segunda-feira. O treinador do Fluminense está nos planos do Corinthians e pode ocupar o lugar de Vanderlei Luxemburgo, demitido na quarta-feira.