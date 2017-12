Oswaldo e Fluminense adiam reunião Devido as fortes chuvas que caíram no Rio de Janeiro, a reunião entre o técnico Oswaldo de Oliveira e a diretoria do Fluminense, marcada para o fim da tarde de hoje, não foi realizada, pois ninguém conseguiu chegar às Laranjeiras. Havia a possibilidade de o presidente do clube, David Fischel, e Oswaldo terem adiado apenas por algumas horas o encontro. A decisão sobre a permanência ou não do treinador no Fluminense poderá ser selada ainda na noite de hoje, em algum restaurante da zona sul do Rio. Os dirigentes tricolores estavam dispostos a fazer uma proposta ao treinador, possivelmente menor que a do Corinthians. O clube paulista diz que já acertou com o treinador, o que não foi confirmado por Oswaldo.