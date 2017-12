Oswaldo e Magno: sem ressentimentos O técnico do Fluminense, Oswaldo de Oliveira, afirmou que todos os problemas com o atacante Magno Alves foram resolvidos. O treinador trocou insultos com o jogador, depois de substituí-lo durante a vitória sobre o Paysandu, pela Copa do Brasil. "Está tudo bem. Foi uma situação nervosa do jogo", disse Oliveira. "Ele me pediu desculpas e encerramos o assunto."