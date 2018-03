Oswaldo é o novo técnico do Flamengo Oswaldo de Oliveira é o novo técnico do Flamengo, no lugar de Nelsinho Baptista, que pediu demissão. O treinador foi contratado no início desta noite, deve se apresentar nesta sexta-feira na Gávea, mas só assume a equipe na segunda. Para o jogo contra o Criciúma, neste domingo, em Santa catarina, o técnico Marcos Paquetá, que dirige o time de juniores, comandará a equipe Rubro-negra. O convite a Oswaldo, que estava desempregado desde que foi demitido pelo São Paulo, há 65 dias, foi feito na quarta-feira, logo depois de Nelsinho pedir demissão, por causa de mais uma derrota do Flamengo: 2 a 0 para o Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.