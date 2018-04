Oswaldo esboça quadrado ofensivo no time do Santos

SANTOS - O Santos já tem um esboço da equipe que será titular durante o Campeonato Paulista. O time está concentrado no CT Rei Pelé para a pré-temporada e o técnico Oswaldo de Oliveira tem armado nas atividades o comando ofensivo formado por um quadrado: a dupla de armadores Cícero e Montillo tem a companhia dos atacantes Thiago Ribeiro e Leandro Damião.

O time titular do Santos deve ser formado por Aranha; Cicinho, Gustavo Henrique, Edu Dracena e Eugenio Mena; Arouca, Leandrinho, Cícero e Montillo; Thiago Ribeiro e Leandro Damião. Para a partida de estreia no Campeonato Paulista, no sábado, essa formação deve ser diferente. Edu Dracena, Arouca e Montillo devem ser poupados por não estarem em plenas condições físicas. Porém, os substitutos ainda não foram confirmados.

Com a configuração rascunhada por Oswaldo, o Santos mantém uma escalação parecida com a que terminou o Campeonato Brasileiro em sétimo lugar. Com poucos reforços, o time aposta na contratação de Leandro Damião para aliviar o problema de falta de gols, que preocupava a diretoria santista no fim de 2013.