Oswaldo escala Fábio Baiano na lateral O técnico Oswaldo de Oliveira comandou nesta terça-feira o primeiro coletivo no Flamengo. Parou várias vezes o treino e já fez algumas mudanças na equipe. A contragosto do jogador, efetivou Fábio Baiano na lateral-direita. E escalou Jean como quarto homem de meio-de-campo. O treinador conversou individualmente com alguns atletas, entre os quais Edílson. ?Ele me passou algumas instruções e pediu que eu jogasse o que sei", resumiu o atacante. Pelo que ficou claro no treino, Oswaldo de Oliveira vai armar o time quinta-feira, contra o Internacional, no esquema 4-4-2. Fábio Baiano nunca escondeu sua contrariedade em atuar na lateral. Mas prometeu empenho a Oswaldo. O atleta desgastou-se com o último treinador, Nelsinho Baptista, e agora diz querer paz.