Oswaldo escala Fla com três atacantes A estréia do técnico Oswaldo de Oliveira é a principal atração do Flamengo contra o Internacional, nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com pouco tempo à frente da equipe, três dias, o treinador optou por realizar modificações táticas ofensivas com o objetivo de melhorar o desempenho do Rubro-Negro que totaliza apenas 24 pontos na tabela de classificação, em 20 jogos. ?Estou confiante na força do grupo e certo de que o nosso elenco não fica nada a dever aos demais do Campeonato Brasileiro", disse Oswaldo. Sem poder escalar os meias Felipe e Fernando Diniz, além do atacante Zé Carlos, que estão se recuperando de contusão, o técnico optou por uma formação tática com três atacantes: Edílson, Fernando Baiano e Jean. Mas, uma gripe pode impedir a participação de Fernando Baiano que, se for vetado pelos médicos do clube, será substituído por Andrezinho. Além das modificações táticas, o treinador procurou fazer um trabalho psicológico no time, conversando com vários atletas em separado e promovendo reuniões de grupo. Oswaldo também fez um apelo aos torcedores para que dêem apoio ao Flamengo. ?Os jogadores jovens sentem mais a situação adversa. Nesta quarta já vejo que estão com um outro semblante", afirmou. ?A torcida precisa nos ajudar. O Flamengo não tem condições de contratar outros jogadores e a situação ficará ainda mais difícil se os torcedores ficarem criticando."