Oswaldo escala Zé Roberto na lateral e Alan Patrick de titular

O técnico Oswaldo de Oliveira comandou nesta quinta-feira o primeiro treinamento tático da semana, no qual esboçou uma possível formação para encarar o Goiás, domingo, às 11h, no Allianz Parque, com novidades. Alan Patrick entre os titulares e Zé Roberto na lateral-esquerda foram as principais mudanças.

Após um animado aquecimento, em que o treinador comandou uma espécie de pega-pega no qual os jogadores tinham que sair correndo um atrás do outro e pular por cima do companheiro que estava sentado, Oswaldo montou dois times e o destaque da atividade foi o atacante Dudu, que treinou entre os reservas.

O Palmeiras entrou com pedido para efeito suspensivo da pena do jogador, que está suspenso por 180 dias. O resultado pode sair ainda nesta quinta-feira. Como não é certa sua presença na equipe, Oswaldo preferiu escalar os titulares sem o atacante.

Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho, Alan Patrick e Rafael Marques; Leandro Pereira. Essa foi a formação titular. Já os reservas começaram a atividade com: Aranha; Ayrton, Wellington, Jackson e Egídio; Andrei, Amaral, Valdivia, Kelvin e Dudu; Cristaldo.

Logo no começo da atividade, Egídio torceu o tornozelo direito e deixou o gramado. Segundo a assessoria de imprensa do Palmeiras, a contusão não preocupa. Cleiton Xavier foi para o campo, participou do aquecimento, mas depois continuou a fazer seu trabalho de recondicionamento físico.

Os reservas começaram o treinamento em ritmo alucinante. Dudu foi o destaque, dando dribles desconcertantes, principalmente em Zé Roberto. Tanto que logo no começo da atividade, os suplentes já abriram 3 a 0, gols de Cristaldo, Valdivia e Dudu. Na segunda parte do treinamento, os titulares reagiram e, com dois gols de Rafael Marques e um de Dudu, empataram o coletivo.

O time alviverde volta as atividades na sexta-feira pela manhã, na Academia de Futebol.