Oswaldo escorrega, mas não cai Os 5 a 2 para o Paysandu deixaram o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, muito decepcionado, mas não constituem um perigo para o técnico Oswaldo de Oliveira. Ele continuará no clube no mínimo até o final de seu contrato, em junho, garante uma vez mais o cartola. ?Não me canso de repetir isso. Perguntem para o Geninho se ele vai cair. O Corinthians está atrás de nós na tabela?, rebate Gouvêa. Leia mais no Jornal da Tarde